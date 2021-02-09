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Смертельне ДТП в Івано-Франківській області: водієві повідомили про підозру

Новость на русском → Івано-Франківська область, Вівторок 09 лютого 2021 16:23
Смертельне ДТП в Івано-Франківській області: водієві повідомили про підозру Фото: наслідки ДТП (mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Прокуратура повідомила про підозру 20-річному водієві автомобіля Mercedes-Benz Atego, який скоїв дорожньо-транспортну пригоду в селі Павлівка Івано-Франківської області. Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 3 ст. 286 КК України - порушення правил дорожнього руху, яке спричинило загибель двох і більше осіб.

Про це повідомляє прес-служба Івано-Франківської обласної прокуратури.

Прокуратора встановила, що водій автомобіля Mercedes-Benz Atego зіткнувся з автомобілем, який рухався в попутному напрямку. Після чого автомобіль виїхав на перехрестя, де зіткнувся з пасажирським мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, який рухався головною дорогою.

Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу обвинуваченому.

За даними прокуратури, в результаті ДТП від отриманих травм загинули дві людини, ще 10 отримали поранення. За даними Міністерства внутрішніх справ, в аварії постраждали 13 людей.

Нагадаємо, в понеділок вночі в Івано-Франківській області сталося ДТП в селі Павлівка. Правоохоронці перевірили водіїв на стан алкогольного сп'яніння, тести показали, що вони обидва були тверезі.

Раніше повідомлялося, що 8 лютого в Києві в умовах погіршення погоди було зареєстровано 248 дорожньо-транспортних пригод.

Крім того, раніше в Одесі сталася масштабна ДТП, в результаті якого зіткнулися сім автомобілів.

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