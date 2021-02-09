Смертельне ДТП в Івано-Франківській області: водієві повідомили про підозру

Прокуратура повідомила про підозру 20-річному водієві автомобіля Mercedes-Benz Atego, який скоїв дорожньо-транспортну пригоду в селі Павлівка Івано-Франківської області. Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 3 ст. 286 КК України - порушення правил дорожнього руху, яке спричинило загибель двох і більше осіб.

Прокуратора встановила, що водій автомобіля Mercedes-Benz Atego зіткнувся з автомобілем, який рухався в попутному напрямку. Після чого автомобіль виїхав на перехрестя, де зіткнувся з пасажирським мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, який рухався головною дорогою. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу обвинуваченому. За даними прокуратури, в результаті ДТП від отриманих травм загинули дві людини, ще 10 отримали поранення. За даними Міністерства внутрішніх справ, в аварії постраждали 13 людей.