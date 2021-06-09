Смертельна ДТП у Херсонській області: загинуло двоє дорослих і дитина

Зазначається, що повідомлення про ДТП надійшло до поліції вчора близько 18:00. Очевидець розповів, що поблизу с. Цукури Каховського району на перехресті автодоріг Одеса-Мелітополь та Чаплинка-Нова Каховка зіткнулися автомобілі Audi Q7 та вантажівка Volvo з напівпричепом.

"Водій позашляховика рухався другорядною дорогою Чаплинка-Нова Каховка, виїхав на перехрестя з головною автодорогою Одеса-Мелітополь та не надав переваги в русі вантажівці", - пояснюють у поліції.

В результаті зіткнення водій Audi, його 42-річна дружина та 6-річна дитина отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям.

Відомо, що в позашляховику також знаходилася 16-річна донька подружжя. Наразі вона перебуває в непритомному стані з тяжкими травмами в центральній лікарні міста Нова Каховка.

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб).