Смертельна ДТП під Харковом: поліція перекваліфікувала справу

Правоохоронці перекваліфікували справу за фактом ДТП під Харковом, в якому загинули три людини, в тому числі трирічна дитина. Водієві фури Man загрожує до 12 років позбавлення волі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
Експертиза встановила, що водій вантажівки MAN з напівпричепом перебував під впливом наркотиків. Як зазначили в поліції, перед ДТП чоловік приймав канабіноїди та опіати.
На підставі даних експертизи відомості про ДТП внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за ч. 4 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння) КК України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув'язнення строком від 7 до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами строком від 7 до 10 років. Вирішується питання про повідомлення водієві про підозру.
Нагадаємо, смертельна ДТП на В'їзді до Харкова за участю п'яти автомобілів сталася ввечері 25 листопада. В аварії загинули три людини, в тому числі трирічна дитина.
Відзначимо, спочатку за фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч. 3 ст. 286 КК України, максимальне покарання за якою передбачає тюремне ув'язнення на строк до 10 років.