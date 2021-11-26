Смертельна ДТП під Харковом: поліція перекваліфікувала справу

Правоохоронці перекваліфікували справу за фактом ДТП під Харковом , в якому загинули три людини, в тому числі трирічна дитина. Водієві фури Man загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області .

Експертиза встановила, що водій вантажівки MAN з напівпричепом перебував під впливом наркотиків. Як зазначили в поліції, перед ДТП чоловік приймав канабіноїди та опіати.

На підставі даних експертизи відомості про ДТП внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за ч. 4 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння) КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув'язнення строком від 7 до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами строком від 7 до 10 років. Вирішується питання про повідомлення водієві про підозру.