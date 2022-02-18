Смертельна ДТП у Харкові: батькам 16-річного водія Infiniti повідомили підозру

Батькам 16-річного водія Infiniti Миколи Харківського, який у жовтні 2021 року влаштував смертельну ДТП на проспекті Гагаріна в Харкові, пред'явили підозру. Їх звинувачують у невиконанні обов'язків по догляду за дитиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру .

Слідство встановило, що з листопада 2019-го по жовтень 2021 року 16-річний підліток скоїв кілька адміністративних і кримінальних правопорушень. Однак його батьки не відреагували належним чином на судові рішення. Так, його мати систематично виїжджала за кордон. В результаті неповнолітній залишався без нагляду.

За фактом злісного невиконання встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною батькам підлітка повідомлено про підозру за ст. 166 КК України. Їм загрожує до 5 років позбавлення волі.