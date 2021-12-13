Смертельна ДТП у Харкові: Infinity їхав зі швидкістю 180 км / год

Автомобіль Infinity, за кермом якого перебував 16-річний Микола Харківський, під час ДТП рухався зі швидкістю в 180 км/год. Дані були встановлені під час експертизи Харківським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

"Результати автотехнічної експертизи встановили, що під час ДТП на проспекті Гагаріна 26 жовтня 2021 року 16-річний водій "Інфініті" рухався зі швидкістю 180 км/год", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше експертиза підтвердила, що за кермом автомобіля Infiniti під час ДТП був 16-річний Микола Харківський. Збіглися ДНК-матеріали.

Раніше повідомлялося, що батькам Харківського загрожує кримінальна відповідальність. Вже відкрито кримінальне провадження.

Додамо, що 26 жовтня на проспекті Гагаріна в Харкові автомобіль Infiniti проїхав перехрестя на червоне світло і на високій швидкості врізався в Chevrolet, внаслідок чого загинув водій другого автомобіля.