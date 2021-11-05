Cмертельна ДТП у Харкові з Infiniti: 16-річному підлітку назначили примусову здачу крові

У Миколи Харківського, який фігурує у справі щодо ДТП у Харкові, примусово зберуть кров. Зразки крові направлять до ряду спеціальних експертиз.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку адвоката доньки загиблого чоловіка у ДТП Масі Найєма.
За словами Масі Найєма, суд задовольнив клопотання щодо примусового відібрання зразків крові у підозрюваного.
"Зразки крові необхідні для порівняльного аналізу в ряді спеціальних експертиз, більшість з яких вже призначена", - заявив адвокат.
Водночас він додав, що строки оскарження запобіжного заходу для Миколи Харківського закінчились вже 2 листопада.
"Чи означає це те, що сторона захисту згодна з необхідністю тримання підозрюваного під вартою? Думаю, скоро дізнаємось", - додав Наєм.
Нагадаємо, що РБК-Україна розкривало подробиці аварії, яка сталася в Харкові 26 жовтня.