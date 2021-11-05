RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Cмертельна ДТП у Харкові з Infiniti: 16-річному підлітку назначили примусову здачу крові

Автор: Сергій Пишкін

У Миколи Харківського, який фігурує у справі щодо ДТП у Харкові, примусово зберуть кров. Зразки крові направлять до ряду спеціальних експертиз.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку адвоката доньки загиблого чоловіка у ДТП Масі Найєма.

За словами Масі Найєма, суд задовольнив клопотання щодо примусового відібрання зразків крові у підозрюваного.

"Зразки крові необхідні для порівняльного аналізу в ряді спеціальних експертиз, більшість з яких вже призначена", - заявив адвокат.

Водночас він додав, що строки оскарження запобіжного заходу для Миколи Харківського закінчились вже 2 листопада.

"Чи означає це те, що сторона захисту згодна з необхідністю тримання підозрюваного під вартою? Думаю, скоро дізнаємось", - додав Наєм.

Нагадаємо, що РБК-Україна розкривало подробиці аварії, яка сталася в Харкові 26 жовтня.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківДТП