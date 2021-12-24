Смертельна ДТП у Харкові: 16-річного водія Infiniti судитимуть за двома статтями

16-річного водія Infiniti, який спричинив смертельне ДТП у Харкові 23 жовтня - судитимуть за двома статтями. Експертиза спростувала слова підлітка щодо несправності його автомобіля.
Про це повідомив спікер Харківської прокуратури Дмитро Чубенко в коментарі РБК-Україна.
За словами Чубенка, 16-річного водія Infiniti судитимуть за двома статтями, а саме:
Згідно з висновком технічної експертизи, автомобіль підозрюваного в момент аварії перебував у справному стані, теж саме стосується гальмівної та рульової системи.
"Крім того, в окремому кримінальному провадженні проводиться досудове розслідування за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом (ст. 289 ККУ -ред.). Найближчими днями обвинувальний акт буде направлено до суду", - додав спікер.
Нагадаємо, що РБК-Україна писало про те, що під час ДТП підліток рухався зі швидкість 180 км/год. Водночас згідно з даними експертизи, за кермом перебував саме 16-річний Микола Харківський.
Окрім того, проти батьків підлітка також відкрили кримінальну відповідальність за двома статтям.
Також РБК-Україна розкривало усі подробиці смертельного ДТП, яке сталося 26 жовтня.