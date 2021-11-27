ДТП з фурою і таксі під Харковом: водія вантажівки арештували без права на заставу

Київський районний суд Харкова обрав запобіжний захід водію, який у стані наркотичного сп’яніння вчинив масштабне ДТП на в’їзді до міста. Його заарештували на 60 діб без права внесення застави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Експертиза встановила, що чоловік керував транспортним засобом під дією канабіноїдів та опіатів.

"60 діб без права внесення застави - таке рішення виніс Київський районний суд м. Харкова у відношенні 41-річного правопорушника", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, смертельна ДТП на в'їзді до Харкова за участю п'яти автомобілів сталася ввечері 25 листопада. В аварії загинули три людини, в тому числі трирічна дитина.

Додамо, поліція перекваліфікувала справу щодо водія фури, після отримання даних медичної експертизи.

Вчора водієві вантажівки MAN повідомили про підозру у справі про ДТП під Харковом.