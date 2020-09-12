Смертельна ДТП з фурою під Києвом: винуватця арештували

Бориспільський міськрайонний суд обрав запобіжний захід водію вантажівки, який спричинив смертельну аварію на автодорозі Київ-Харків. Суд задовольнив клопотання правоохоронців та взяв водія під варту.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Водію вантажівки повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання у вигляді ув'язнення на строк до 10 років.

Чоловіка відправили під варту на 60 діб без права внесення застави.

Нагадаємо, 11 вересня у селі Іванків сталося зіткнення вантажівки DAF з Mercedec-Benz, який своєю чергою зіткнувся із ще двома транспортними засобами. В результаті аварії загинули 5 осіб, ще 20 були травмовані.

Пізніше в лікарні від отриманих під час аварії травм помер ще один постраждалий.

Крім того, у поліції розповіли деталі масштабної аварії під Києвом та порушили справу.