Смертельна ДТП під Франківськом: 2 пасажирів маршрутки загинули, 13 травмовано

Пригода сталася ввечері 8 лютого на автодорозі державного значення Н-10 сполученням "Стрий-Чернівці-Мамалига" в селі Павлівка Ямницької сільської ТГ. Слідчі попередньо встановили, що 20-річний водій автомобіля «Мерседес Бенц Атео», виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не врахував дорожню обстановку, не надав переваги в русі, в результаті чого допустив зіткнення з пасажирським мікроавтобусом «Мерседес Спрінтер». Останнім керував 46-річний мешканець Калуша.

Від отриманих травм загинули два пасажири мікроавтобуса: 53-річна та 54-річний мешканці Рогатинщини. Також до медзакладу з травмами різного ступеня доставлено ще 13 пасажирів автобуса.

Правоохоронці перевірили водіїв на стан сп’яніння – обидва керманичі тверезі.

"Водія спеціалізованої вантажівки затримано в порядку ст.208 КПК України на місці аварії. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Невдовзі слідчі повідомлять про підозру мешканцю Павлівки, а суд обере запобіжний захід", – йдеться в повідомленні.