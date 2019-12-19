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Смертельна ДТП під Черніговом: водію автобуса повідомили про підозру

Новини » Суспільство     19.12.2019 - 15:28
Смертельна ДТП під Черніговом: водію автобуса повідомили про підозру
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На даний момент вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу

Прокуратура повідомила про підозру водієві автобуса, якого звинувачують у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до дорожно-транспортної пригоди в Чернігівській області, в якій загинули 3 людини і 14 отримали пошкодження. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України (ГПУ).

Як повідомили в ГПУ, водієві повідомили підозра ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

"За даними слідства, керуючи автобусом на автодорозі "Кіпті-Глухів-Бачівськ", водій виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з іншим транспортним засобом. В результаті ДТП загинули троє пасажирів автобуса, ще 14 людей отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості і були доставлені в лікувальні установи", - повідомили в ГПУ.

Нагадаємо, ДТП між автобусом і вантажівкою у Чернігівській області сталося 17 грудня. Для деблокування постраждалих залучалися підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Також раніше РБК-Україна писало, що 18 грудня в суд направили обвинувальний акт за фактом ДТП у Житомирській області, яке відбулося наприкінці вересня і в результаті якого загинули 9 чоловік та 16 травмовано.

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