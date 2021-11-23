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Смертельне ДТП у Болгарії: МЗС з'ясовує, чи є серед жертв українці

Автор: Марія Кучерявець

Цієї ночі поблизу болгарської столиці Софії в аварії загинули щонайменше 46 людей. Зараз посольство України в Болгарії перевіряє, чи є серед жертв українці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря МЗС України Олега Ніколенка в Twitter.

"Посольство України в Болгарії перевіряє, чи є українці серед постраждалих внаслідок аварії автобуса поблизу Софії", - написав Ніколенко.

Нагадаємо, у західній Болгарії на автомагістралі "Стума" в ДТП потрапив туристичний автобус. Внаслідок аварії спалахнула пожежа, загинули щонайменше 45 людей (за іншою версією 46), з яких 12 - діти.

Відомо, що більшість пасажирів автобусу є громадянами Північної Македонії, однак достеменно не відомо дані всіх загиблих, оскільки, як пояснюють в МВС Болгарії, "туристи могли пересідати з одного автобусу в інший".

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МЗСДТПБолгария