Смертельне ДТП у Болгарії: МЗС з'ясовує, чи є серед жертв українці

"Посольство України в Болгарії перевіряє, чи є українці серед постраждалих внаслідок аварії автобуса поблизу Софії", - написав Ніколенко.

Нагадаємо, у західній Болгарії на автомагістралі "Стума" в ДТП потрапив туристичний автобус. Внаслідок аварії спалахнула пожежа, загинули щонайменше 45 людей (за іншою версією 46), з яких 12 - діти.

Відомо, що більшість пасажирів автобусу є громадянами Північної Македонії, однак достеменно не відомо дані всіх загиблих, оскільки, як пояснюють в МВС Болгарії, "туристи могли пересідати з одного автобусу в інший".