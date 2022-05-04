RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Смертельна ДТП з автобусом у Рівненській області: кількість жертв зросла до 26

Фото: у ДТП з автобусом загинули 26 осіб (rv.npu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість загиблих у масштабній ДТП, що сталась у Рівненській області увечері 3 травня, збільшилася до 26. Ще 12 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.

Зазначається, що в автобусі Setra, який прямував до Польщі, перебувало 34 пасажири та один водій.

Загинули 26 осіб, 24 пасажири та двоє водіїв автобуса та мікроавтобуса, який спричинив аварію, здійснюючи обгін іншого транспортного засобу. Крім того, травмувалися 12 осіб, з них 11 пасажирів автобусу та водій бензовозу.

"Вік пасажирів автобуса 17-69 років. Учасники ДТП були із Житомирської, Київської, Чернігівської, Харківської та Хмельницької областей", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Рівненській області сталася смертельна ДТП за участю бензовоза, мікроавтобуса та пасажирського автобуса.

На масштабну аварію відреагував президент Володимир Зеленський. Він висловив співчуття всім, хто втратив рідних і близьких.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТПАварияРівненська областьполиция