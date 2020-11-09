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Смертельна ДТП з автобусом під Херсоном: винуватцю загрожує до 10 років в'язниці

Херсонська область, Понеділок 09 листопада 2020 21:58
Смертельна ДТП з автобусом під Херсоном: винуватцю загрожує до 10 років в'язниці
Фото: ДТП під Херсоном (npu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці повідомили про підозру водію автобуса, який потрапив в дорожньо-транспортну пригоду, поблизу Херсона. Водія затримали та перевірили за допомогою алкотестера.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Алкоголю в крові 51-річного водія не виявили.

Чоловіку повідомили про підозру за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене цією статтею, - позбавлення волі на термін до 10 років.

"Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - додали в поліції.

Нагадаємо, аварія рейсового автобуса сталася вранці 9 листопада поблизу села Антонівка в Херсонській області. Спочатку було відомо про двох загиблих і 10 постраждалих у результаті інциденту.

Пізніше в Херсонській ОДА повідомили про збільшення кількості постраждалих в результаті ДТП з автобусом під Херсоном.

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