Смертельно ядовитая рыба-шар активно распространяется в Черном море: экологи бьют тревогу

Этот тропический вид, который попал в Черное море через Суэцкий канал из Индо-Тихоокеанского региона, содержит чрезвычайно токсичное вещество - тетродотоксин. Даже незначительное его количество может вызвать паралич и смерть при потреблении.

Чем опасна рыба

Рыба шар опасна из-за таких характеристик:

ее яд поражает нервную систему человека;

мощные челюсти рыбы повреждают сети, лески и улов;

тетраодон вытесняет местные виды рыб и моллюсков;

угрожает биоразнообразию, рыболовству и продовольственной безопасности.

Первые упоминания об этом хищнике у украинских берегов датируются 2014 годом. Из-за климатических изменений тетраодон имеет потенциал для дальнейшего распространения в Черном море, что только усиливает угрозу.



Серебристый тетраодон в Черном море (facebook.com/sw.dei)

Что делать, если увидели серебристого тетраодона

Если вы обнаружили опасную рыбу, нужно:

сделайте фото или видео с масштабом (рука, линейка);

зафиксируйте координаты или точное место;

сообщите Госэкоинспекции.

Экологи призывают быть крайне осторожными и не употреблять незнакомых морских существ.