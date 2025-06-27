Смертельно ядовитая рыба-шар активно распространяется в Черном море: экологи бьют тревогу
В акватории Черного моря фиксируют опасного инвазивного хищника - серебристого тетраодона (Lagocephalus sceleratus), или рыбу-шар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную экологическую инспекцию Юго-Западного округа.
Этот тропический вид, который попал в Черное море через Суэцкий канал из Индо-Тихоокеанского региона, содержит чрезвычайно токсичное вещество - тетродотоксин. Даже незначительное его количество может вызвать паралич и смерть при потреблении.
Чем опасна рыба
Рыба шар опасна из-за таких характеристик:
- ее яд поражает нервную систему человека;
- мощные челюсти рыбы повреждают сети, лески и улов;
- тетраодон вытесняет местные виды рыб и моллюсков;
- угрожает биоразнообразию, рыболовству и продовольственной безопасности.
Первые упоминания об этом хищнике у украинских берегов датируются 2014 годом. Из-за климатических изменений тетраодон имеет потенциал для дальнейшего распространения в Черном море, что только усиливает угрозу.
Серебристый тетраодон в Черном море (facebook.com/sw.dei)
Что делать, если увидели серебристого тетраодона
Если вы обнаружили опасную рыбу, нужно:
- сделайте фото или видео с масштабом (рука, линейка);
- зафиксируйте координаты или точное место;
- сообщите Госэкоинспекции.
Экологи призывают быть крайне осторожными и не употреблять незнакомых морских существ.
Ранее РБК-Украина писало об экологических последствиях войны для Черного моря. Из-за боевых действий, взрывов, затопления кораблей и трагедии на Каховской ГЭС море подверглось нефтяному загрязнению, потере солености и гипоксии. Повышение температуры воды усугубляет проблему, поднимая мазут со дна. Последствия могут быть долговременными, предупреждают ученые.
Также после подрыва Каховской ГЭС в 2023 году северо-западное Черное море получило значительный удар: пресная вода из Днепра изменила соленость, погибли моллюски и ракообразные, возросло количество фитопланктона из-за химического загрязнения. Популяции мидий уже почти восстановились, но изменения в видовом составе морских обитателей продолжаются.
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