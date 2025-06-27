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Смертельно ядовитая рыба-шар активно распространяется в Черном море: экологи бьют тревогу

Пятница 27 июня 2025 15:54
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Смертельно ядовитая рыба-шар активно распространяется в Черном море: экологи бьют тревогу Фото: В Черном море фиксируют ядовитую рыбу из тропиков (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В акватории Черного моря фиксируют опасного инвазивного хищника - серебристого тетраодона (Lagocephalus sceleratus), или рыбу-шар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную экологическую инспекцию Юго-Западного округа.

Этот тропический вид, который попал в Черное море через Суэцкий канал из Индо-Тихоокеанского региона, содержит чрезвычайно токсичное вещество - тетродотоксин. Даже незначительное его количество может вызвать паралич и смерть при потреблении.

Чем опасна рыба

Рыба шар опасна из-за таких характеристик:

  • ее яд поражает нервную систему человека;
  • мощные челюсти рыбы повреждают сети, лески и улов;
  • тетраодон вытесняет местные виды рыб и моллюсков;
  • угрожает биоразнообразию, рыболовству и продовольственной безопасности.

Первые упоминания об этом хищнике у украинских берегов датируются 2014 годом. Из-за климатических изменений тетраодон имеет потенциал для дальнейшего распространения в Черном море, что только усиливает угрозу.

Смертельно ядовитая рыба-шар активно распространяется в Черном море: экологи бьют тревогу
Серебристый тетраодон в Черном море (facebook.com/sw.dei)

Что делать, если увидели серебристого тетраодона

Если вы обнаружили опасную рыбу, нужно:

  • сделайте фото или видео с масштабом (рука, линейка);
  • зафиксируйте координаты или точное место;
  • сообщите Госэкоинспекции.

Экологи призывают быть крайне осторожными и не употреблять незнакомых морских существ.

Ранее РБК-Украина писало об экологических последствиях войны для Черного моря. Из-за боевых действий, взрывов, затопления кораблей и трагедии на Каховской ГЭС море подверглось нефтяному загрязнению, потере солености и гипоксии. Повышение температуры воды усугубляет проблему, поднимая мазут со дна. Последствия могут быть долговременными, предупреждают ученые.

Также после подрыва Каховской ГЭС в 2023 году северо-западное Черное море получило значительный удар: пресная вода из Днепра изменила соленость, погибли моллюски и ракообразные, возросло количество фитопланктона из-за химического загрязнения. Популяции мидий уже почти восстановились, но изменения в видовом составе морских обитателей продолжаются.

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