"Смертельно опасно для Польши": Туск о позиции Навроцкого по Украине

Навроцкий отверг поддержку вступления Украины в НАТО

Напомним, что ранее сегодня польский кандидат в президенты Кароль Навроцкий, который прошел во второй тур выборов, заявил, что готов обещать отказ от поддержки вступления Украины в НАТО в обмен на политическую поддержку лидера "Конфедерации" Славомира Менцена.

Подробнее о скандальном заявлении польского кандидата, можно узнать в материале РБК-Украина.

Заметим, что мы писали о вероятном развитии событий во втором туре выборов президента в Польше и возможных последствиях для Украины. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

Заметим, что против вступления Украины в НАТО выступает и российский диктатор Владимир Путин. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что он может вписать это как одно из требований к "меморандуму".

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