"Смертельно опасно для Польши": Туск о позиции Навроцкого по Украине

Польский кандидат в президенты Кароль Навроцкий уже готов идти на политический компромисс, который будет включать отказ от поддержки Украины в НАТО. Это может повлиять на внешнеполитическую позицию Варшавы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Польши Дональда Туска в X (Twitter).

"Навроцкий только что охотно подписался под этим требованием. Следующим будет капитуляция и расчленение Украины. Он тоже подпишется. Смертельно опасно для Польши", - добавил премьер.

Туск напомнил, что первое и самое важное требование российского диктатора Владимира Путина к Украине и Западу - запретить Украине вступать в НАТО.

Навроцкий отверг поддержку вступления Украины в НАТО

Напомним, что ранее сегодня польский кандидат в президенты Кароль Навроцкий, который прошел во второй тур выборов, заявил, что готов обещать отказ от поддержки вступления Украины в НАТО в обмен на политическую поддержку лидера "Конфедерации" Славомира Менцена.

Подробнее о скандальном заявлении польского кандидата, можно узнать в материале РБК-Украина.

Заметим, что мы писали о вероятном развитии событий во втором туре выборов президента в Польше и возможных последствиях для Украины. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

Заметим, что против вступления Украины в НАТО выступает и российский диктатор Владимир Путин. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что он может вписать это как одно из требований к "меморандуму".

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