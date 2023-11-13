Смертельный приговор для россиян. Как бойцы 14-го полка ВСУ работают с FPV-дронами (видео)

Съемочная группа РБК-Украина отправилась на Запорожское направление фронта в 14 отдельный полк ВСУ, которые работают с FPV-дронами. Нам удалось снять уникальные кадры работы защитников на линии соприкосновения и узнать о сногсшибательных операциях из первых уст. Ниже - прямая речь военных.

Сергей Скотарь

Главный сержант роты 14 полка ВСУ

Наша рота и наш батальон специализируется на FPV-дронах. Мы выполняем свою задачу по разным направлениям, будь то Запорожский, Херсонский или Донецкая область. Разыскиваем цели, поддерживаем огнем пехоту при наступлениях, при обороне уничтожаем технику. Разыскиваем такие перспективные цели для того, чтобы мы могли наступать эффективно на участках фронта.

Особенность нашего полка на самом деле заключается не так в технике, как в мотивированности нашего личного состава. Потому что все люди, которые пришли к нам, в полк - это мобилизованные или военные, которые уже долго служат. Это гражданские, но они имеют отношение к национальному движению, к патриотическим организациям. И это люди, которые проявили себя достаточно хорошо на фронте. И это, пожалуй, самое большое преимущество, что наш полк отличается от других таких штатных частей Вооруженных Сил Украины. Это мотивированность и желание выполнять свою задачу 24/7.

FPV-дроны - это гораздо лучше, чем, например, артиллерия в плане своей точности. Если для артиллерии нужно несколько снарядов, чтобы пристрелять свою пушку, то FPV-дрон летит туда, куда его направил оператор. Но мы сталкиваемся с проблемами. Это российские РЭБ. Все об этом знают, все об этом говорят. И у каждого подразделения есть такая проблема, потому что они на голову выше нашего РЭБа. Но мы боремся и это также все зависит от опытности пилота. Насколько пилот опытный, настолько и хорошо он сможет направить дрон, чтобы обойти РЭБ или усилить свой сигнал.

Дмитрий "Тритон" Гержан

Командир роты 14-го отдельного полка ВСУ

В работе с FPV идет определенная коммуникация со смежными подразделениями, определяются участки фронта, где непосредственно можно применить эти средства поражения и происходит подготовка позиции. Выезжают экипажи пилотов. Аэроразведка предоставляет цель, а уже непосредственно наши пилоты занимаются поражением. С FPV можно поражение наносить точнее, в блиндажи, в окна домов вообще залетать. Так же - и в кабину автомобиля.

Таких много уже случаев есть, где ребята фантастически выполняли задачи. Это очень полезное и очень эффективное средство поражения. Минометом ты не попадешь так, а когда идут группы врага, то как раз в группу осколочным боеприпасом наносится поражение и желание потом дальше штурмовать у них отпадает.

Один дрон может уничтожить автомобиль или легкую бронированную технику, или может поразить танк. Если действительно метко попасть в более уязвимые места, то можно уничтожить танки и так же различные опасные системы как "Солнцепек".

"Бора-бора"

Пилот FPV-дрона 14 отдельного полка ВСУ

Самая успешная операция - это когда мы сожгли эвакуацию, потом танки, батарею. Но самое успешное - это эвакуация. Тогда удалось поразить очень много личного состава РФ. Десятки. В основном я люблю больше технику, а если находим больше трех человек, ну тогда это актуальная цель.

Для разных задач есть разные дроны. Мы пользуемся "камикадзе" - это уже в самом слове понятно, что он одноразовый. Есть, конечно, такие же дроны, но бомберы несут заряд. Это уже не одноразовый, но в нашей работе мы используем только "камикадзе".

"Манки"

Спотер FPV-дрона 14 отдельного полка ВСУ (ответственный за боеприпасы на дронах)

Мы уже довольно длительное время помогаем нашим ребятам из штурмовых групп очистить Запорожское направление. Уже здесь довольно долго времени работаем. Соответственно, почти все штурмы были с нашей поддержкой. Особенно это направление Работино, то есть все лето мы провели в посадках Запорожья или ближних селах.

Обычно основная наша работа - это уничтожение вражеской техники, которая очень сильно мешает нашей пехоте продвигаться вперед, уничтожение каких-то огневых средств противника, которые так же мешают нашей пехоте. Очень часто бывает так, что пехота не может пройти вперед банально из-за того, что там сидит какой-то один пулеметчик и не пускает их дальше.

Наша задача - убрать этого пулеметчика для того, чтобы как можно меньше ребят погибло и могли эффективнее пройти вперед. Да, мы работаем с корректировкой тех же ребят, получаем информацию от их командования или непосредственно от них и стараемся максимально помочь им в продвижении вперед.