Смертельное избиение Виктории Тоненчук: что решил суд в отношении подозреваемого

Подозреваемого в смертельном избиении Виктории Тоненчук арестовали без права залога. Ему грозит до десяти лет заключения.

По данным правоохранителей, сейчас подозреваемому грозит до десяти лет заключения.

"Суд удовлетворил ходатайство правоохранителей и арестовал без права внесения залога 18-летнего жителя Глубокой", - отметили в полиции.

Смертельное избиение Виктории Тоненчук

Правоохранители напомнили, что в ночь с 5 на 6 апреля жительницу Черновицкого района с телесными повреждениями была госпитализирована в больницу. Как впоследствии стало известно жертвой оказалась 27-летняя жительница Глубокого Виктория Тоненчук.

Известно, что девушка в течение пяти дней боролась за жизнь, но не выжила. Тело девушки было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

Согласно справки судебно-медицинских экспертов, причиной ее смерти стала закрытая внутричерепная травма, которая находится в причинно-следственной связи с нанесением телесных повреждений.

Следователи полиции сообщили буковинцу о подозрении в совершении преступления относительно умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего.

Заметим, что украинское общество всколыхнула данная новость. Украинцы требуют справедливого расследования. В стороне не остались и звезды шоубизнеса.

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