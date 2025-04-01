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Смертельное ДТП с украинцами в Австрии: МИД рассказал детали о погибших

Фото: в Австрии произошло ДТП с украинцами 1 апреля (facebook.com/Feuerwehr-Pitten)
Автор: Наталья Кава

Масштабное смертельное ДТП произошло вблизи Шайблингкирхена, что в Австрии, во вторник, 1 апреля. Там погибли четыре гражданина Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказали в пресс-службе украинского МИД.

По данным МИД, авария произошла около 7 утра по местному времени. Микроавтобус с 8 гражданами Украины врезался в грузовик. На место происшествия сразу прибыл консул Украины.

По данным полиции, погибли четверо граждан Украины - 1960, 1963, 1970, 1971 годов рождения. Еще 4 человека получили тяжелые травмы. В грузовике находились двое граждан Испании, которые также получили травмы.

"Консул Украины находится на месте происшествия, оказывая помощь украинским гражданам, и работает с причастными органами", - сообщили в МИД.

ДТП в Австрии

Местные австрийские СМИ сегодня сообщили о масштабной аварии на автомагистрали неподалеку Зеебенштайна.

Там микроавтобус с пассажирами врезался в грузовик, в результате чего погибли четыре человека, еще четверо получили тяжелые ранения. Сообщалось, что в микроавтобусе не было детей.

Ранее РБК-Украина писало о том, что планируя путешествие по Европе автомобилем, необходимо минимум за сутки до пересечения границы приобрести "Зеленую карту".

Подробно о том, что делать, если попали в аварию в одной из стран ЕС - читайте в материале РБК-Украина.

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