ua en ru
Вт, 01 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Смертельное ДТП с украинцами в Австрии: МИД рассказал детали о погибших

Вторник 01 апреля 2025 19:06
UA EN RU
Смертельное ДТП с украинцами в Австрии: МИД рассказал детали о погибших Фото: в Австрии произошло ДТП с украинцами 1 апреля (facebook.com/Feuerwehr-Pitten)
Автор: Наталья Кава

Масштабное смертельное ДТП произошло вблизи Шайблингкирхена, что в Австрии, во вторник, 1 апреля. Там погибли четыре гражданина Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказали в пресс-службе украинского МИД.

По данным МИД, авария произошла около 7 утра по местному времени. Микроавтобус с 8 гражданами Украины врезался в грузовик. На место происшествия сразу прибыл консул Украины.

По данным полиции, погибли четверо граждан Украины - 1960, 1963, 1970, 1971 годов рождения. Еще 4 человека получили тяжелые травмы. В грузовике находились двое граждан Испании, которые также получили травмы.

"Консул Украины находится на месте происшествия, оказывая помощь украинским гражданам, и работает с причастными органами", - сообщили в МИД.

ДТП в Австрии

Местные австрийские СМИ сегодня сообщили о масштабной аварии на автомагистрали неподалеку Зеебенштайна.

Там микроавтобус с пассажирами врезался в грузовик, в результате чего погибли четыре человека, еще четверо получили тяжелые ранения. Сообщалось, что в микроавтобусе не было детей.

Ранее РБК-Украина писало о том, что планируя путешествие по Европе автомобилем, необходимо минимум за сутки до пересечения границы приобрести "Зеленую карту".

Подробно о том, что делать, если попали в аварию в одной из стран ЕС - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Австрия ДТП МИД Украины Авария
NEWS
Почему Россия впервые за месяцы не запускала "Шахеды": эксперт объяснил возможные причины
Почему Россия впервые за месяцы не запускала "Шахеды": эксперт объяснил возможные причины
DAILY
Удар для Путина. Чем опасны для Кремля пошлины Трампа на российскую нефть
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Удар для Путина. Чем опасны для Кремля пошлины Трампа на российскую нефть