Смертельное ДТП с нацгвардейцем: судью Тандыра оставили под стражей

Так, суд оставил меру пресечения Тандыру без изменений. Судья останется под стражей без возможности внесения залога еще как минимум месяц.

Следствие утверждает, что у него есть доказательства того, что судья находился в состоянии опьянения. При этом результатов анализов биологических образцов до сих пор нет.

Сам Тандыр заявляет, что не находился в состоянии опьянения в момент аварии.

Смертельное ДТП в Киеве

Ночью 26 мая глава Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр возле блокпоста в Киеве сбил 23-летнего бойца Нацгвардии. От полученных травм военный погиб на месте.

Тандыра задержали. Сообщалось, что он мог сесть за руль в состоянии опьянения. Судье объявили подозрение, ему грозит до 10 лет тюрьмы. 27 мая он был арестован на два месяца без возможности внесения залога.

После этого Высший совет правосудия временно отстранил Тандыра от осуществления правосудия.

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