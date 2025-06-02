Смертельное ДТП в Луцке: погибли супруги, травмированы двое детей

Авария произошла утром 2 июня на улице Львовской.

По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля Opel, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество грузовику Scania. В результате столкновения погибли водитель Opel и его 40-летняя пассажирка.

Как сообщают в полиции, в салоне также находились двое детей: 6-летнего мальчика госпитализировали с травмами, 12-летней девочке оказали медицинскую помощь на месте и отпустили домой.

На месте происшествия работают следователи. Сведения уже внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели людей.

Фото: ДТП в Луцке (vl.npu.gov.ua)

Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.