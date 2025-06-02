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Смертельное ДТП в Луцке: погибли супруги, травмированы двое детей

Фото: Смертельное ДТП в Луцке (vl.npu.gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

В Луцке в результате столкновения легковушки с грузовиком погибли двое взрослых, травмированы двое детей. Полиция выясняет обстоятельства трагедии.

Авария произошла утром 2 июня на улице Львовской.

По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля Opel, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество грузовику Scania. В результате столкновения погибли водитель Opel и его 40-летняя пассажирка.

Как сообщают в полиции, в салоне также находились двое детей: 6-летнего мальчика госпитализировали с травмами, 12-летней девочке оказали медицинскую помощь на месте и отпустили домой.

На месте происшествия работают следователи. Сведения уже внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели людей.

 
Фото: ДТП в Луцке (vl.npu.gov.ua)

Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, что в Харькове легковушка столкнулась с "КАМАЗом". В результате погибли три человека.

Мы также писали, что в ДТП на Полтавщине погибли полицейский и военный с ТЦК. Сообщается, что мужчины погибли при исполнении своих служебных обязанностей.

Кроме того, мы сообщали, что еще в начале января в Голосеевском районе Киева произошло ДТП. Тогда в результате столкновения минивэна и автобуса погибли два человека.

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ДТПЛуцк