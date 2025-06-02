Смертельное ДТП в Луцке: погибли супруги, травмированы двое детей
В Луцке в результате столкновения легковушки с грузовиком погибли двое взрослых, травмированы двое детей. Полиция выясняет обстоятельства трагедии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Волынской области.
Авария произошла утром 2 июня на улице Львовской.
По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля Opel, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество грузовику Scania. В результате столкновения погибли водитель Opel и его 40-летняя пассажирка.
Как сообщают в полиции, в салоне также находились двое детей: 6-летнего мальчика госпитализировали с травмами, 12-летней девочке оказали медицинскую помощь на месте и отпустили домой.
На месте происшествия работают следователи. Сведения уже внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели людей.
Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.
Напомним, что в Харькове легковушка столкнулась с "КАМАЗом". В результате погибли три человека.
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