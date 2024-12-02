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Смертельное ДТП в Днепре: полиция задержала водителя, который совершил аварию

Фото: автомобиль BMW, водитель которого врезался в автомобиль Ford (npu.gov.ua)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье вечером, в городе Днепр, произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибла 10-летняя девочка и есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный веб-портал Национальной полиции Украины.

По данным правоохранителей, автомобильная авария произошла 1 декабря в 19.45 в районе улицы Набережная Заводская. Предварительно было установлено, что водитель автомобиля BMW около остановки общественного транспорта "Детский комбинат" допустил столкновение с автомобилем Ford, который совершал маневр разворота.

В результате аварии 10-летняя пассажирка автомобиля Ford погибла на месте происшествия. Водитель автомобиля Ford и еще трое пассажиров, среди которых двое малолетних детей, получили телесные повреждения. Их госпитализировали в больницу.

 

Правоохранители, в свою очередь, задержали водителя в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

"По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование", - говорится в сообщении.

ДТП в Украине

Напомним, на днях Червонозаводской районный суд Харькова признал виновным 19-летнего Николая Харьковского в нарушении правил дорожного движения. Речь идет о ДТП, которое он совершил будучи несовершеннолетним еще 26 октября 2021 года, в результате которого погиб один человек и еще трое были травмированы.

Николая привлекли к 8 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на три года.

Отметим, что в сентября этого года Патрульная полиция Украины опубликовала статистику, согласно которой количество ДТП в стране с января по август увеличилось на 10,5%, в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Основными причинами таких показателей стали - нарушения скорости движения и правил маневрирования.

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