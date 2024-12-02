Смертельное ДТП в Днепре: полиция задержала водителя, который совершил аварию

В воскресенье вечером, в городе Днепр, произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибла 10-летняя девочка и есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный веб-портал Национальной полиции Украины.

По данным правоохранителей, автомобильная авария произошла 1 декабря в 19.45 в районе улицы Набережная Заводская. Предварительно было установлено, что водитель автомобиля BMW около остановки общественного транспорта "Детский комбинат" допустил столкновение с автомобилем Ford, который совершал маневр разворота.

В результате аварии 10-летняя пассажирка автомобиля Ford погибла на месте происшествия. Водитель автомобиля Ford и еще трое пассажиров, среди которых двое малолетних детей, получили телесные повреждения. Их госпитализировали в больницу.

Правоохранители, в свою очередь, задержали водителя в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

"По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование", - говорится в сообщении.