Смертельна стрілянина в Харківській області: відкрито дві справи

Фото: пістолет (РБК-Україна)

Стрілка затримали

Поліція відкрила дві справи за фактом стрілянини в Харківській області, в результаті якої загинула людина та ще двоє постраждали. Правоохоронці розслідують умисне вбивство та замах на умисне вбивство.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Як повідомляється, в селі Гусарівка неподалік кар'єру відпочивала компанія з 10 осіб з дітьми. З лісу вийшов невідомий та почав стріляти у бік громадян. Попередньо, він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

В результаті двоє чоловіків постраждали і один чоловік від отриманих поранень помер.

Стрілка затримали. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, в Одесі поліцейський відкрив стрілянину, щоб розігнати масову бійку між мешканцями однієї з багатоповерхівок.

Також раніше повідомлялось, що в Одесі двоє військових влаштували стрілянину біля дитячого центру.

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Автор: Анастасия Рокитна