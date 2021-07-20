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Смертельна аварія на Закарпатті: Mercedes Vito зіткнувся з вантажівкою

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Закарпатська область, Вівторок 20 липня 2021 17:40
Смертельна аварія на Закарпатті: Mercedes Vito зіткнувся з вантажівкою Фото: смертельна аварія на Закарпатті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок аварії на трасі Київ - Чоп загинула жінка, троє - госпіталізовані. Серед постраждалих є діти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Закарпаття.

"На місці події поліцейські попередньо з’ясували, що 33-річний житель Берегівщини на автомобілі "Mercedes Vito" не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою "МАН", якою керував 37-річний львів’янин", - зазначається на сайті органу.

Варто відзначити, що внаслідок зіткнення загинула 23-річна пасажирка автомобіля "МАН". Водій "Mercedes Vito" та двоє дітей 2014 й 2015 року наразі госпіталізовані до лікарні.

Відповідно до 2 статті 286 Кримінального кодексу України, водію, який спричинив аварію загрожує позбавлення волі строком до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Фото: смертельна аварія на Закарпатті (zk.npu.gov.ua)
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