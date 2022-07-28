У Волинській області поліцейський збив на блокпості нацгвардійця та дільничного

Аварія сталася ввечері 27 липня на тимчасовому контрольно-пропускному пункті на в'їзді в місто Нововолинськ.

Легковик, за кермом якого був 21-річний сержант сектору реагування патрульної поліції, хотів об'їхати авто, яке вже проходило перевірку на КПП, але наїхав на поліцейського і нацгвардійця. Обоє загинули на місці аварії. Фото: Нововолинськ.Інфо

В авто також було двоє пасажирів. Одного з травмами доправили до лікарні. Слідчі ДБР Затримали водія. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.

За даними слідства, на момент скоєння ДТП 21-річний сержант був тверезий. Загиблому нацгвардійцю був 21 рік. Дільничному - 40, у нього лишилися двоє малолітніх дітей.