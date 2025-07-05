Смертельная выходка в Нежине: подростков поразило током на крыше вагона, один погиб

Как сообщили спасатели, сегодня вечером поступило сообщение о том, что на территории Нежинского железнодорожного вокзала 15-летний парень и 19-летняя девушка получили поражение электрическим током.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые сняли пострадавших с крыши вагона и передали медикам.

"К сожалению, парень погиб, девушка находится в реанимации", - сообщили в ГСЧС.

На фоне данного случая работники ГСЧС в очередной раз обратились к родителям.

"Железная дорога - не место для развлечений. Объясняйте детям, насколько опасными могут быть игры вблизи путей, и внимательно следите за их досугом. Это может спасти жизнь!", - отметили спасательницы.