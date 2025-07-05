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Смертельная выходка в Нежине: подростков поразило током на крыше вагона, один погиб

Украина, Суббота 05 июля 2025 21:13
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Смертельная выходка в Нежине: подростков поразило током на крыше вагона, один погиб Фото: подростков поразило током на крыше вагона (facebook.com Ukrzaliznytsia)
Автор: Карина Левицкая

В Нежине сегодня, 5 июля, произошла смертельная трагедия. Парня 15 лет и 19-летнюю девушку поразило током на крыше железнодорожного вагона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций.

Как сообщили спасатели, сегодня вечером поступило сообщение о том, что на территории Нежинского железнодорожного вокзала 15-летний парень и 19-летняя девушка получили поражение электрическим током.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые сняли пострадавших с крыши вагона и передали медикам.

"К сожалению, парень погиб, девушка находится в реанимации", - сообщили в ГСЧС.

На фоне данного случая работники ГСЧС в очередной раз обратились к родителям.

"Железная дорога - не место для развлечений. Объясняйте детям, насколько опасными могут быть игры вблизи путей, и внимательно следите за их досугом. Это может спасти жизнь!", - отметили спасательницы.

Заметим, что такие случаи действительно не единичны. В частности только весной этого года двое подростков в городе Вишневом, что находится под Киевом, лазили по грузовым вагонам.

Из-за поражения током один парень погиб на месте, другой получил ранения.

Кроме того, месяц назад подобное произошло и в Одессе. На железнодорожной станции током поразило 10-летнего мальчика, который вылез на крышу грузового вагона.

От удара ребенка отбросило под поезд.

Заметим, что РБК-Украина сообщало о том, что в Украине стремительно распространяется новая опасная игра среди детей - зачепинг. Речь идет об экстремальных попытках проехаться на внешних частях поездов, трамваев или метро.

С начала года зафиксировано не менее 8 случаев зачепинга, в результате которых пострадали 9 детей. Особенно тревожная ситуация - в Киеве.

Зачепинг - не просто нарушение правил, а смертельно опасное развлечение. Напряжение в контактной сети может достигать 27 тысяч вольт, а столкновение с препятствиями или падение с высоты при движении поезда до 100 км/ч часто не оставляет шансов на спасение.

Стоит отметить, что за такие действия предусмотрена и административная или даже уголовная ответственность.

Специалисты призывают родителей внимательнее следить за увлечениями детей, обсуждать с ними потенциальные риски, а случайных очевидцев - сразу сообщать о подобных ситуациях водителям поездов, спасателям или полиции.

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