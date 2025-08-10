Смертельная ошибка? Эксперт объяснил, можно ли подбирать детенышей диких животных

Если во время прогулки по лесу или в степи человек наталкивается на детеныша дикого животного, у кого-то может возникнуть желание подобрать его и "спасти". Однако стоит ли на самом деле так делать - знают не все.
Подробнее о том, как лучше вести себя в такой ситуации, рассказал в интервью РБК-Украина кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института зоологии имени И. И. Шмальгаузена НАН Украины Виталий Смаголь.
По словам эксперта, если человек наткнулся на детеныша дикого животного и рядом с ним нет старших особей, подбирать его нельзя "ни в коем случае".
Он сообщил, что взрослые животные - родители - никогда не находятся возле своих детей.
"Потому что взрослое животное, находясь возле детенышей, своим видом будет показывать, что здесь где-то есть малыши", - объяснил ученый.
Так, например, "когда козулька приносит козленка", она:
"Так же птенцы - когда подрастают. Уже не помещаются в гнезде, но еще не могут активно летать, поэтому просто перепархивают. Сидят то там, то там", - поделился специалист.
Он отметил, что птицы - родители "ориентируются на их голос и прилетают кормить".
"А люди, когда видят такого птенца, несут его домой, где он благополучно сдохнет", - добавил Смаголь.
Именно поэтому, по его словам, "ни в коем случае детенышей диких животных двигать нельзя".
"Родители знают, где они находятся. И обязательно их покормят и защитят", - подытожил эксперт.
