Смертельная ошибка? Эксперт объяснил, можно ли подбирать детенышей диких животных

Если во время прогулки по лесу или в степи человек наталкивается на детеныша дикого животного, у кого-то может возникнуть желание подобрать его и "спасти". Однако стоит ли на самом деле так делать - знают не все.

Подробнее о том, как лучше вести себя в такой ситуации, рассказал в интервью РБК-Украина кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института зоологии имени И. И. Шмальгаузена НАН Украины Виталий Смаголь.

Можно ли человеку подбирать детеныша дикого животного

По словам эксперта, если человек наткнулся на детеныша дикого животного и рядом с ним нет старших особей, подбирать его нельзя "ни в коем случае".

Он сообщил, что взрослые животные - родители - никогда не находятся возле своих детей.

"Потому что взрослое животное, находясь возле детенышей, своим видом будет показывать, что здесь где-то есть малыши", - объяснил ученый.

Так, например, "когда козулька приносит козленка", она:

отходит от него на несколько сотен метров;

возвращается к нему только для того, чтобы покормить.

"Так же птенцы - когда подрастают. Уже не помещаются в гнезде, но еще не могут активно летать, поэтому просто перепархивают. Сидят то там, то там", - поделился специалист.

Он отметил, что птицы - родители "ориентируются на их голос и прилетают кормить".

"А люди, когда видят такого птенца, несут его домой, где он благополучно сдохнет", - добавил Смаголь.

Именно поэтому, по его словам, "ни в коем случае детенышей диких животных двигать нельзя".

"Родители знают, где они находятся. И обязательно их покормят и защитят", - подытожил эксперт.