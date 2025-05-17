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Смертельная "Оса" ВСУ: на вооружении украинской армии появился новый дрон

Фото: ВСУ получили на вооружение дроны "Веспа-15" (mod.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украинская армия получила на вооружение новый ударный дрон "Веспа-15". Его допустили к эксплуатации в ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Веспа" с итальянского переводится как "оса". Беспилотный авиационный комплекс "Веспа-15" способен преодолеть расстояния до цели в несколько десятков километров со значительной боевой нагрузкой.

Дроны комплекса имеют повышенную устойчивость к работе средств радиоэлектронного противодействия. Как отметили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, взрывное "жало" украинского дрона может поражать не только живую силу врага, но и бронетехнику, автомобили, полевые укрытия и тому подобное.

Комплекс имеет модификации дронов для выполнения различных задач днем и ночью.

Уникальные украинские дроны

Во время полномасштабной войны украинские разработчики изготовили уникальные морские дроны Magura, которые используют воины Главного управления разведки Минобороны. Именно эти беспилотники уничтожают российский флот и другие объекты врага в море.

Недавно воины ГУР впервые в истории с морских дронов уничтожили два российских самолета Су-30 в Черном море.

Как рассказал руководитель ГУР Кирилл Буданов, были применены новые Magura V7 из ракеты класса "воздух-воздух" с инфракрасным наведением AIM-9 Sidewinder. Позже в сети показали первое фото новых морских дронов Magura V7.

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