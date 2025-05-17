Смертельная "Оса" ВСУ: на вооружении украинской армии появился новый дрон

Уникальные украинские дроны

Во время полномасштабной войны украинские разработчики изготовили уникальные морские дроны Magura, которые используют воины Главного управления разведки Минобороны. Именно эти беспилотники уничтожают российский флот и другие объекты врага в море.

Недавно воины ГУР впервые в истории с морских дронов уничтожили два российских самолета Су-30 в Черном море.

Как рассказал руководитель ГУР Кирилл Буданов, были применены новые Magura V7 из ракеты класса "воздух-воздух" с инфракрасным наведением AIM-9 Sidewinder. Позже в сети показали первое фото новых морских дронов Magura V7.

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