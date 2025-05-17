Смертельная "Оса" ВСУ: на вооружении украинской армии появился новый дрон

Украинская армия получила на вооружение новый ударный дрон "Веспа-15". Его допустили к эксплуатации в ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Комплекс имеет модификации дронов для выполнения различных задач днем и ночью.

Дроны комплекса имеют повышенную устойчивость к работе средств радиоэлектронного противодействия. Как отметили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, взрывное "жало" украинского дрона может поражать не только живую силу врага, но и бронетехнику, автомобили, полевые укрытия и тому подобное.

"Веспа" с итальянского переводится как "оса". Беспилотный авиационный комплекс "Веспа-15" способен преодолеть расстояния до цели в несколько десятков километров со значительной боевой нагрузкой.

Уникальные украинские дроны

Во время полномасштабной войны украинские разработчики изготовили уникальные морские дроны Magura, которые используют воины Главного управления разведки Минобороны. Именно эти беспилотники уничтожают российский флот и другие объекты врага в море.

Недавно воины ГУР впервые в истории с морских дронов уничтожили два российских самолета Су-30 в Черном море.

Как рассказал руководитель ГУР Кирилл Буданов, были применены новые Magura V7 из ракеты класса "воздух-воздух" с инфракрасным наведением AIM-9 Sidewinder. Позже в сети показали первое фото новых морских дронов Magura V7.

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