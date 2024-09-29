RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Смертельная "болезнь царапин". В Минздраве рассказали о столбняке и как себя защитить

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Столбняк является серьезным инфекционным заболеванием, которое поражает нервную систему и вызывает сильные мышечные спазмы. Даже при наличии медицинской помощи вероятность летального исхода может достигать до 80%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения.

Возбудитель болезни - бактерия Clostridium tetani, которая попадает в организм через почву и экскременты животных. Чаще всего инфицирование происходит через раны, ожоги, укусы животных, царапины или при использовании нестерильных инструментов для пирсинга, татуировок или инъекций.

Первые признаки заболевания появляются через 3-21 день после заражения. Основные симптомы включают:

  • болезненные спазмы мышц, затрудняющие дыхание и глотание;
  • трудности с открыванием рта из-за спазма челюстей;
  • повышение температуры тела до 38℃ и выше;
  • чрезмерное потоотделение и учащенное сердцебиение;
  • в отдельных случаях - ломкость костей.

При появлении симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу. Осложнения столбняка могут привести к пневмонии и легочной эмболии. Шансы на выживание зависят от оперативного оказания помощи, возраста и общего состояния пациента.

Вакцинация - самая эффективная профилактика 

Самым эффективным способом профилактики столбняка является вакцинация. Она входит в Национальный календарь профилактических прививок и защищает не только от столбняка, но и от дифтерии и коклюша. Для получения бесплатной вакцины необходимо обратиться к своему семейному врачу. Вакцины есть в наличии во всех регионах Украины.

Вакцинация начинается в раннем возрасте: первые три дозы вводятся в 2, 4 и 6 месяцев, а первая ревакцинация проводится в 18 месяцев. Следующие ревакцинации происходят в 6 и 16 лет, а в дальнейшем - каждые 10 лет. Если какие-то дозы были пропущены, важно наверстать вакцинацию. Врач поможет составить индивидуальный график, если вы не уверены относительно предыдущих прививок.

В случае травмы, контакта с грязью или укуса животного важно также немедленно обратиться к медикам. Если последняя прививка была более 5 лет назад, может потребоваться дополнительная инъекция противостолбнячного анатоксина.

Напомним, РБК-Украина писало о том, чем оспа обезьян отличается от натуральной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины