Смертельная "болезнь царапин". В Минздраве рассказали о столбняке и как себя защитить

Возбудитель болезни - бактерия Clostridium tetani, которая попадает в организм через почву и экскременты животных. Чаще всего инфицирование происходит через раны, ожоги, укусы животных, царапины или при использовании нестерильных инструментов для пирсинга, татуировок или инъекций.

Первые признаки заболевания появляются через 3-21 день после заражения. Основные симптомы включают:

болезненные спазмы мышц, затрудняющие дыхание и глотание;

трудности с открыванием рта из-за спазма челюстей;

повышение температуры тела до 38℃ и выше;

чрезмерное потоотделение и учащенное сердцебиение;

в отдельных случаях - ломкость костей.

При появлении симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу. Осложнения столбняка могут привести к пневмонии и легочной эмболии. Шансы на выживание зависят от оперативного оказания помощи, возраста и общего состояния пациента.

Вакцинация - самая эффективная профилактика

Самым эффективным способом профилактики столбняка является вакцинация. Она входит в Национальный календарь профилактических прививок и защищает не только от столбняка, но и от дифтерии и коклюша. Для получения бесплатной вакцины необходимо обратиться к своему семейному врачу. Вакцины есть в наличии во всех регионах Украины.

Вакцинация начинается в раннем возрасте: первые три дозы вводятся в 2, 4 и 6 месяцев, а первая ревакцинация проводится в 18 месяцев. Следующие ревакцинации происходят в 6 и 16 лет, а в дальнейшем - каждые 10 лет. Если какие-то дозы были пропущены, важно наверстать вакцинацию. Врач поможет составить индивидуальный график, если вы не уверены относительно предыдущих прививок.

В случае травмы, контакта с грязью или укуса животного важно также немедленно обратиться к медикам. Если последняя прививка была более 5 лет назад, может потребоваться дополнительная инъекция противостолбнячного анатоксина.