ДТП с украинцами во Франции: домой вернулась первая группа пострадавших подростков (фото)

В Украину вернулась первая группа украинских подростков и сопровождающих, которые пострадали в результате ДТП во Франции 13 июня. Всего приехали 40 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент консульской службы МИД Украины.
Отмечается, что в течение всего времени после аварии украинские дипломаты во Франции, Австрии и в представительстве МИД в Ужгороде координировали помощь - поддерживали связь с больницами, организовывали логистику и сопровождение.
Возвращение состоялось железнодорожным маршрутом: Париж-Вена-Чоп-Черновцы.
В службе МИД подчеркнули, что эту сложную эвакуацию удалось осуществить благодаря слаженной работе медиков, спасателей, полиции, волонтеров, железнодорожников и представителей украинских общин за рубежом.
Во французских больницах пока остаются еще девять украинцев. Консулы продолжают держать связь с ними и врачами.
Фото: в Украину вернулась первая группа пострадавших в ДТП подростков (facebook.com/ConsularServiceMFA)
Напомним, 13 июня, во французском департаменте Сарт произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего детей. В результате аварии погибли по меньшей мере четыре человека, еще более сорока получили травмы различной степени тяжести.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что трое погибших - украинцы, а еще двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
После ДТП один из двух украинских водителей, которые управляли автобусом во время аварии 13 июня, получил официальное обвинение в непредумышленном убийстве и причинении телесных повреждений.
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