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ДТП с украинцами во Франции: домой вернулась первая группа пострадавших подростков (фото)

Фото: в Украину вернулась первая группа пострадавших в ДТП подростков (facebook.com/ConsularServiceMFA)
Автор: Ірина Глухова

В Украину вернулась первая группа украинских подростков и сопровождающих, которые пострадали в результате ДТП во Франции 13 июня. Всего приехали 40 человек.

Отмечается, что в течение всего времени после аварии украинские дипломаты во Франции, Австрии и в представительстве МИД в Ужгороде координировали помощь - поддерживали связь с больницами, организовывали логистику и сопровождение.

Возвращение состоялось железнодорожным маршрутом: Париж-Вена-Чоп-Черновцы.

В службе МИД подчеркнули, что эту сложную эвакуацию удалось осуществить благодаря слаженной работе медиков, спасателей, полиции, волонтеров, железнодорожников и представителей украинских общин за рубежом.

Во французских больницах пока остаются еще девять украинцев. Консулы продолжают держать связь с ними и врачами.

 

Фото: в Украину вернулась первая группа пострадавших в ДТП подростков (facebook.com/ConsularServiceMFA)

 

ДТП с украинскими детьми во Франции

Напомним, 13 июня, во французском департаменте Сарт произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего детей. В результате аварии погибли по меньшей мере четыре человека, еще более сорока получили травмы различной степени тяжести.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что трое погибших - украинцы, а еще двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

После ДТП один из двух украинских водителей, которые управляли автобусом во время аварии 13 июня, получил официальное обвинение в непредумышленном убийстве и причинении телесных повреждений.

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ФранцияДТП