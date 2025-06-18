ДТП с украинцами во Франции: домой вернулась первая группа пострадавших подростков (фото)

ДТП с украинскими детьми во Франции

Напомним, 13 июня, во французском департаменте Сарт произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего детей. В результате аварии погибли по меньшей мере четыре человека, еще более сорока получили травмы различной степени тяжести.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что трое погибших - украинцы, а еще двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

После ДТП один из двух украинских водителей, которые управляли автобусом во время аварии 13 июня, получил официальное обвинение в непредумышленном убийстве и причинении телесных повреждений.

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