ДТП с украинцами во Франции: домой вернулась первая группа пострадавших подростков (фото)

В Украину вернулась первая группа украинских подростков и сопровождающих, которые пострадали в результате ДТП во Франции 13 июня. Всего приехали 40 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент консульской службы МИД Украины .

Отмечается, что в течение всего времени после аварии украинские дипломаты во Франции, Австрии и в представительстве МИД в Ужгороде координировали помощь - поддерживали связь с больницами, организовывали логистику и сопровождение.

Возвращение состоялось железнодорожным маршрутом: Париж-Вена-Чоп-Черновцы.

В службе МИД подчеркнули, что эту сложную эвакуацию удалось осуществить благодаря слаженной работе медиков, спасателей, полиции, волонтеров, железнодорожников и представителей украинских общин за рубежом.

Во французских больницах пока остаются еще девять украинцев. Консулы продолжают держать связь с ними и врачами.

Фото: в Украину вернулась первая группа пострадавших в ДТП подростков (facebook.com/ConsularServiceMFA)