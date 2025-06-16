Смертельное ДТП с украинцами во Франции: водителю предъявили обвинение

Один из водителей украинского автобуса, который в пятницу, 14 июня, попал в ДТП во французском департаменте Сарт, в результате чего погибли четыре человека, официально обвиняется в непредумышленном убийстве и причинении телесных повреждений по неосторожности.

По словам прокурора Парижа Лор Бекко, автобус перевозил украинских подростков, которые находились во Франции в рамках школьной поездки.

Оба водителя были задержаны в рамках досудебного расследования, начатого прокуратурой города Ле-Ман. По результатам тестов, в их организме не обнаружили алкоголя или наркотических веществ.

В субботу дело было передано на рассмотрение подразделения парижской прокуратуры, которая специализируется на расследовании коллективных катастроф.

Открыто судебное производство по фактам непредумышленного убийства и причинения телесных повреждений водителем транспортного средства. Водитель, который находился за рулем в момент аварии, был официально обвинен по этим статьям и находится под судебным контролем.

По данным источника издания, судебный контроль предусматривает, в частности, запрет на управление моторными транспортными средствами и обязательство являться по вызову следственного судьи.

В отношении второго водителя, который не управлял автобусом во время аварии, мера пресечения в виде содержания под стражей была отменена еще в субботу вечером. Следственные действия по делу продолжаются под руководством следственного судьи.

Вечером 15 июня прокурор сообщила, что жизни пострадавших, которые находились в критическом или среднетяжелом состоянии, пока ничего не угрожает.