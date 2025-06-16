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Смертельное ДТП с украинцами во Франции: водителю предъявили обвинение

Париж, Понедельник 16 июня 2025 00:20
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Смертельное ДТП с украинцами во Франции: водителю предъявили обвинение Фото: водителю, находившемуся за рулем, выдвинули обвинения (x.com/icimaine)
Автор: Валерий Савицкий

Прокуратура Парижа выдвинула обвинение одному из водителей автобуса, который перевозил украинских детей и попал в ДТП 14 июня, в котором погибли четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Figaro.

Один из водителей украинского автобуса, который в пятницу, 14 июня, попал в ДТП во французском департаменте Сарт, в результате чего погибли четыре человека, официально обвиняется в непредумышленном убийстве и причинении телесных повреждений по неосторожности.

По словам прокурора Парижа Лор Бекко, автобус перевозил украинских подростков, которые находились во Франции в рамках школьной поездки.

Оба водителя были задержаны в рамках досудебного расследования, начатого прокуратурой города Ле-Ман. По результатам тестов, в их организме не обнаружили алкоголя или наркотических веществ.

В субботу дело было передано на рассмотрение подразделения парижской прокуратуры, которая специализируется на расследовании коллективных катастроф.

Открыто судебное производство по фактам непредумышленного убийства и причинения телесных повреждений водителем транспортного средства. Водитель, который находился за рулем в момент аварии, был официально обвинен по этим статьям и находится под судебным контролем.

По данным источника издания, судебный контроль предусматривает, в частности, запрет на управление моторными транспортными средствами и обязательство являться по вызову следственного судьи.

В отношении второго водителя, который не управлял автобусом во время аварии, мера пресечения в виде содержания под стражей была отменена еще в субботу вечером. Следственные действия по делу продолжаются под руководством следственного судьи.

Вечером 15 июня прокурор сообщила, что жизни пострадавших, которые находились в критическом или среднетяжелом состоянии, пока ничего не угрожает.

ДТП автобуса с украинскими детьми во Франции

В пятницу, 14 июня, во французском департаменте Сарт произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего детей.

На борту находились 58 человек, большинство из которых - подростки из Украины в возрасте от 15 до 17 лет, которые возвращались в Украину после встречи с учениками аграрного лицея La Touche в городе Плуермель (департамент Морбиан).

В ДТП погибли четыре человека, пострадали 56 человек: девять получили тяжелые травмы, 18 - травмы средней степени тяжести, еще 29 - легкие повреждения.

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности смертельного ДТП.

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