Смертельное ДТП с украинцами во Франции: водителю предъявили обвинение
Прокуратура Парижа выдвинула обвинение одному из водителей автобуса, который перевозил украинских детей и попал в ДТП 14 июня, в котором погибли четыре человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Figaro.
Один из водителей украинского автобуса, который в пятницу, 14 июня, попал в ДТП во французском департаменте Сарт, в результате чего погибли четыре человека, официально обвиняется в непредумышленном убийстве и причинении телесных повреждений по неосторожности.
По словам прокурора Парижа Лор Бекко, автобус перевозил украинских подростков, которые находились во Франции в рамках школьной поездки.
Оба водителя были задержаны в рамках досудебного расследования, начатого прокуратурой города Ле-Ман. По результатам тестов, в их организме не обнаружили алкоголя или наркотических веществ.
В субботу дело было передано на рассмотрение подразделения парижской прокуратуры, которая специализируется на расследовании коллективных катастроф.
Открыто судебное производство по фактам непредумышленного убийства и причинения телесных повреждений водителем транспортного средства. Водитель, который находился за рулем в момент аварии, был официально обвинен по этим статьям и находится под судебным контролем.
По данным источника издания, судебный контроль предусматривает, в частности, запрет на управление моторными транспортными средствами и обязательство являться по вызову следственного судьи.
В отношении второго водителя, который не управлял автобусом во время аварии, мера пресечения в виде содержания под стражей была отменена еще в субботу вечером. Следственные действия по делу продолжаются под руководством следственного судьи.
Вечером 15 июня прокурор сообщила, что жизни пострадавших, которые находились в критическом или среднетяжелом состоянии, пока ничего не угрожает.
ДТП автобуса с украинскими детьми во Франции
В пятницу, 14 июня, во французском департаменте Сарт произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего детей.
На борту находились 58 человек, большинство из которых - подростки из Украины в возрасте от 15 до 17 лет, которые возвращались в Украину после встречи с учениками аграрного лицея La Touche в городе Плуермель (департамент Морбиан).
В ДТП погибли четыре человека, пострадали 56 человек: девять получили тяжелые травмы, 18 - травмы средней степени тяжести, еще 29 - легкие повреждения.
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности смертельного ДТП.
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