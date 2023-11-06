Смертельное ДТП с участием нардепа на трассе Киев-Чоп: стало известно о важной детали

"По предварительным данным, народный избранник, нарушая Правила дорожного движения, превысил разрешенную максимальную скорость движения. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.

Нардепу от "Батькивщины" Андрею Николаенко сообщили о подозрении (t.me/pgo_gov_ua)

Кроме того, по поручению Генпрокурора народному депутату Украины сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшей (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Смертельное ДТП с участием нардепа Николаенко

В Житомирской области на трассе Киев - Чоп народный депутат насмерть сбил 18-летнюю девушку 3 ноября. От полученных травм она скончалась на месте.

Как выяснилось, за рулем оказался народный депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко. По данным ряда СМИ, в автомобиле он находился вместе со своей супругой. Позже сам депутат подтвердил, что стал участником ДТП в Житомирской области, в которой погибла 18-летняя девушка.