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Смертельное ДТП с участием нардепа на трассе Киев-Чоп: стало известно о важной детали

Фото: место аварии на Житомирской трассе (zt.npu.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Народный депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко, сбивший насмерть 18-летнюю девушку на Житомирской трассе, предварительно, превысил скорость. Ему сообщили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"По предварительным данным, народный избранник, нарушая Правила дорожного движения, превысил разрешенную максимальную скорость движения. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.

 

Нардепу от "Батькивщины" Андрею Николаенко сообщили о подозрении (t.me/pgo_gov_ua)

Кроме того, по поручению Генпрокурора народному депутату Украины сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшей (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Смертельное ДТП с участием нардепа Николаенко

В Житомирской области на трассе Киев - Чоп народный депутат насмерть сбил 18-летнюю девушку 3 ноября. От полученных травм она скончалась на месте. 

Как выяснилось, за рулем оказался народный депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко. По данным ряда СМИ, в автомобиле он находился вместе со своей супругой. Позже сам депутат подтвердил, что стал участником ДТП в Житомирской области, в которой погибла 18-летняя девушка.

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