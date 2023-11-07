Смертельное ДТП на трассе Киев-Чоп: суд не избрал нардепу меру пресечения

Отмечается, что судья объявила перерыв в заседании, несмотря на просьбу адвокатов и Николаенко продолжить рассмотрение сегодня.

Прокурор во время заседания заявил, что нардеп двигался на автомобиле со скоростью 146 километров в час, но на том участке трассы разрешенная скорость - 110 километров в час.

Также прокурор просил суд избрать меру пресечения для Николаенко в виде содержания под стражей на 2 месяца без права внесения залога.

Однако судья объявила перерыв в заседании из-за других заседаний, в которых необходимо участвовать. Дата нового заседания будет объявлена завтра.

Смертельное ДТП с участием нардепа Николаенко

В Житомирской области на трассе Киев - Чоп народный депутат насмерть сбил 18-летнюю девушку 3 ноября. От полученных травм она скончалась на месте.

Как выяснилось, за рулем оказался народный депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко. По данным ряда СМИ, в автомобиле он находился вместе со своей женой. Позже сам депутат подтвердил, что стал участником ДТП в Житомирской области, в котором погибла 18-летняя девушка.

Вчера сообщалось, что по поручению генпрокурора народному депутату Украины сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшей.