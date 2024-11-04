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Смертельное ДТП на Теремках: стали известны подробности аварии

Понедельник 04 ноября 2024 12:50
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Смертельное ДТП на Теремках: стали известны подробности аварии Фото: ДТП на Теремках (t.me/gunpKyiv)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве на Теремках утром произошло смертельное ДТП из-за наезда автобуса на автомобили. Открыто уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал полиции Киева.

Как рассказывает полиция, 38-летний водитель автобуса Mercedes-Benz, двигаясь по улице Академика Заболотного, совершил наезд на автомобили Niva и Mitsubishi. Последние остановились, чтобы починить один из автомобилей, который сломался во время движения.

Фото: ДТП на Теремках (t.me/gunpKyiv)

После столкновения с автомобилями автобус в неуправляемом состоянии выехал за пределы дороги.

В результате ДТП пассажир автомобиля Niva погиб на месте. Еще четыре человека получили тяжелые ранения и были госпитализированы.

ДТП в Украине

В октябре в киевском Соломенском районе произошла авария с участием маршрутки и грузовика "Газель".

В том же месяце вблизи Львова произошло масштабное ДТП: столкнулись пассажирский автобус, грузовик компании "Новая почта" и несколько легковых авто. В результате этой аварии погибли два человека, а десятки людей получили травмы различной тяжести.

В частности в Черниговской области произошло ДТП, в котором погибли четыре человека, среди которых двое детей.

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