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Смертельное ДТП на Ровенщине: Volkswagen столкнулся с Audi, погибли три человека

Фото: На Ровенщине легковушка выехала на трассу и столкнулась с Audi (t.me/NPU_Rivne)
Автор: Владислава Ткаченко

В Ривненском районе произошла смертельная авария: три человека погибли на месте. Движение на трассе затруднено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Ровенской области.

Что произошло

20 июля около 8:30 утра на трассе "Городище-Ровно-Староконстантинов", вблизи села Антоновка, столкнулись две легковушки - Volkswagen и Audi.

По предварительным данным, водитель Volkswagen, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества в движении автомобилю, который двигался по главной трассе.

 
Фото: На Ровенщине легковушка выехала на трассу и столкнулась с Audi (t.me/NPU_Rivne)

В результате аварии погибли водитель и двое пассажиров Volkswagen. Их тела пришлось деблокировать спасателям. Водителя Audi с травмами доставили в больницу.

На месте работает следственно-оперативная группа, криминалисты, спасатели и патрульная полиция.

В полиции подтверждают, что движение по трассе затруднено, и просят водителей учитывать это при планировании поездок.

Как сообщалось, на Прикарпатье произошло масштабное ДТП с участием внедорожника и микроавтобуса. В результате аварии госпитализированы 13 человек.

Также ранее в Днепре произошло смертельное ДТП с автомобилем BMW. В аварии погибла 10-летняя девочка и есть пострадавшие.

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ДТПРовенская область