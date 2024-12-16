Смертельное ДТП под Львовом: подозреваемым избрали меры пресечения

Подозреваемым в масштабной аварии под Львовом избрали меры пресечения. Их отправили в следственный изолятор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора в Telegram.
Как отметили правоохранители, 24-летнему жителю Львовского района сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности в состоянии алкогольного опьянения, что вызвало гибель нескольких человек.
Фото: подозреваемые в смертельном ДТП (t.me/pgo_gov_ua)
При этом 31-летнему пассажиру авто сообщили о подозрении в непредоставлении помощи пострадавшим, которые находились в опасном для жизни состоянии.
"Водителю BMW избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Пассажиру - содержание под стражей с правом внесения залога", - уточнили в Офисе генпрокурора.
Напомним, вчера, 15 декабря, возле села Чижиков Львовского района произошло ДТП. Столкнулись автомобиль BMW, грузовик DAF и микроавтобус Mercedes Sprinter.
На месте аварии погибли семь человек - пассажиры микроавтобуса Mercedes Sprinter. Также три человека были травмированы.
Позже выяснилось, что водитель BMW скрылся с места происшествия, оставив пострадавших.
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