Смертельное ДТП под Львовом: подозреваемым избрали меры пресечения

Как отметили правоохранители, 24-летнему жителю Львовского района сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности в состоянии алкогольного опьянения, что вызвало гибель нескольких человек.

Фото: подозреваемые в смертельном ДТП (t.me/pgo_gov_ua)

При этом 31-летнему пассажиру авто сообщили о подозрении в непредоставлении помощи пострадавшим, которые находились в опасном для жизни состоянии.

"Водителю BMW избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Пассажиру - содержание под стражей с правом внесения залога", - уточнили в Офисе генпрокурора.