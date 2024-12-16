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Смертельное ДТП под Львовом: подозреваемым избрали меры пресечения

Львовская область, Понедельник 16 декабря 2024 19:21
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Смертельное ДТП под Львовом: подозреваемым избрали меры пресечения Фото: под Львовом произошло масштабное ДТП (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Иван Носальский

Подозреваемым в масштабной аварии под Львовом избрали меры пресечения. Их отправили в следственный изолятор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора в Telegram.

Как отметили правоохранители, 24-летнему жителю Львовского района сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности в состоянии алкогольного опьянения, что вызвало гибель нескольких человек.

Фото: подозреваемые в смертельном ДТП (t.me/pgo_gov_ua)

При этом 31-летнему пассажиру авто сообщили о подозрении в непредоставлении помощи пострадавшим, которые находились в опасном для жизни состоянии.

"Водителю BMW избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Пассажиру - содержание под стражей с правом внесения залога", - уточнили в Офисе генпрокурора.

Авария под Львовом

Напомним, вчера, 15 декабря, возле села Чижиков Львовского района произошло ДТП. Столкнулись автомобиль BMW, грузовик DAF и микроавтобус Mercedes Sprinter.

На месте аварии погибли семь человек - пассажиры микроавтобуса Mercedes Sprinter. Также три человека были травмированы.

Позже выяснилось, что водитель BMW скрылся с места происшествия, оставив пострадавших.

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