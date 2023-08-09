Смертельное ДТП с нацгвардейцем. Судью Тандыра оставили под стражей

Суд отклонил апелляцию судьи Алексея Тандыра, сбившего насмерть бойца Нацгвардии на блокпосту в Киеве. Он останется под стражей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Суд не удовлетворил апелляцию адвокатов Тандыра по мере пресечения. Поэтому подозреваемый останется под стражей как минимум до 26 августа без права внесения залога.
Напомним, в ночь на 26 мая глава Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр возле блокпоста в Киеве сбил 23-летнего бойца Нацгвардии. От полученных травм военный погиб на месте.
Правоохранители выяснили, что Тандыр находился за рулем в нетрезвом состоянии. Ему объявили подозрение, а позже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
После этого Высший совет правосудия временно отстранил Тандыра от исполнения обязанностей судьи.
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