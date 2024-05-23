Смертельное ДТП с нацгвардейцем. Судьи Тандыру снова продлили меру пресечения

Дело судьи Тандыра

Напомним, в ночь на 26 мая 2023 года председатель Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр возле блокпоста в Киеве сбил 23-летнего бойца Нацгвардии Вадима Бондаренко. От полученных травм военный погиб на месте.

Также следствие выяснило, что судья Тандыр находился за рулем в нетрезвом состоянии. Ему объявили подозрение, а позже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

В связи с этим Высший совет правосудия временно отстранил Тандыра от исполнения обязанностей судьи.

В августе 2023 года досудебное расследование судьи было завершено. Дело находится на рассмотрении суда.

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