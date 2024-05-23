RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Смертельное ДТП с нацгвардейцем. Судьи Тандыру снова продлили меру пресечения

Фото: Алексей Тандыр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Святошинский районный суд города Киева продлил срок действия меры пресечения судье Алексею Тандыру до 21 июля 2024 года. Его обвиняют в смертельном ДТП в мае прошлого года, в результате которого погиб боец Нацгвардии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

В соответствии с определением суда меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога продлили на два месяца - до 21 июля 2024 года включительно.

Судью Тандира обвиняют в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

Дело судьи Тандыра

Напомним, в ночь на 26 мая 2023 года председатель Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр возле блокпоста в Киеве сбил 23-летнего бойца Нацгвардии Вадима Бондаренко. От полученных травм военный погиб на месте.

Также следствие выяснило, что судья Тандыр находился за рулем в нетрезвом состоянии. Ему объявили подозрение, а позже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

В связи с этим Высший совет правосудия временно отстранил Тандыра от исполнения обязанностей судьи.

В августе 2023 года досудебное расследование судьи было завершено. Дело находится на рассмотрении суда.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТПСуд