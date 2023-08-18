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Смертельное ДТП с нацгвардейцем. Судье Тандыру продлили арест

Фото: Алексей Тандыр (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Суд в Киеве продлил меру пресечения судье Алексею Тандыру, который сбил насмерть бойца Нацгвардии на блокпосту в столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Печерский суд Киева на заседании в пятницу, 18 августа, оставил без изменений меру пресечения Тандыру, но продлил ее действие.

Подозреваемый Алексей Тандыр будет оставаться под стражей до 9 сентября.

Что известно о ДТП

Как известно, ночью 26 мая глава Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр возле блокпоста в Киеве сбил 23-летнего бойца Нацгвардии Вадима Бондаренко. От полученных травм военный погиб на месте.

Следствие выяснило, что судья Тандыр находился за рулем в нетрезвом состоянии. Ему объявили подозрение, а позже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Позже адвокаты Тандыра подали апелляцию, но суд оставил подозреваемого за решеткой.

После этого Высший совет правосудия временно отстранил Тандыра от исполнения обязанностей судьи.

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Мера пресеченияСудКиевДТПНацгвардия